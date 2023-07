I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sud Sudan: l'Onu stanzia 8 milioni di dollari per 150 mila rifugiati dal Sudan - Le Nazioni Unite hanno stanziato 8 milioni di dollari di fondi umanitari per fornire assistenza a circa 150 mila rifugiati giunti nel Sud Sudan dopo lo scoppio della guerra civile nel vicino Sudan, il 15 aprile scorso. Lo ha reso noto il coordinatore umanitario dell'Onu a Giuba, Peter Van Der Auweraert, secondo cui il numero degli arrivi dovrebbe continuare a crescere nelle prossime settimane. Uno dei problemi più significativi, ha spiegato, resta il trasferimento dei profughi dai centri di transito a causa delle infrastrutture stradali disastrate e dell'insicurezza di alcune aree. "Molte persone che hanno lasciato il Sudan stanno attraversando il confine senza niente con loro. Molti riferiscono di aver subito violenze e sfruttamento, estorsioni e furti, durante il viaggio verso il Sud Sudan. Hanno bisogno di sostegno urgente perché possano ricostruire le loro vite", ha spiegato Van Der Auweraert. Gli scontri tra l'esercito regolare di Khartum e le Forze di supporto rapido (Rsf) sono ormai entrate nel loro terzo mese e hanno già provocato lo sfollamento di quasi 3 milioni di persone. La maggior parte dei profughi si è rifugiato in Ciad e in Egitto. (segue) (Res)