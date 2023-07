I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: la Chiesa ortodossa di Addis Abeba chiede scusa al popolo del Tigré - Il Santo sinodo, massimo organo decisionale della Chiesa ortodossa etiope, ha diramato una dichiarazione di scuse ufficiali al popolo del Tigré per la sanguinosa guerra che ha avuto luogo nella regione settentrionale dell'Etiopia a partire dal 2020. "Il Sinodo - si legge nel documento - esprime rammarico per non aver garantito la sicurezza dei capi della chiesa e dei suoi fedeli durante il conflitto". I vertici della Chiesa ortodossa etiope erano stati più volte sotto accusa negli ultimi mesi per non aver mai condannato le operazioni militari lanciate dal governo del premier Abiy Ahmed, che si stima abbiano provocato la morte di centinaia di migliaia di persone. Quest'anno, inoltre, i vescovi tigrino avevano annunciato l'intenzione di stabilire una chiesa indipendente dal sinodo di Addis Abeba. Ora il Santo sinodo "si è ufficialmente scusato per aver fallito nella pronta consegna di assistenza umanitaria" nel Tigré. (segue) (Res)