I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Kenya: la polizia lancia gas lacrimogeni contro il convoglio del leader dell'opposizione - La polizia del Kenya ha lanciato gas lacrimogeni contro il leader dell'opposizione Raila Odinga, che aveva appena animato un comizio nella capitale Nairobi nell'ambito delle proteste in corso in tutto il Paese contro il carovita. Lo riferisce l'emittente britannica "Bbc". Poco prima dell'incidente, Odinga aveva lanciato nel distretto di Kamukunji una raccolta firme per chiedere al governo di abbassare il prezzo di beni essenziali come i carburanti. L'obiettivo, aveva fatto sapere, è di raccogliere 10 milioni di firme. "Ne abbiamo abbastanza, è tempo di passare all'azione", aveva detto Odinga. Nelle ore precedenti, episodi di tensione si erano registrati anche a Mombasa, a Kisumu, a Kisii e a Meru, con sporadici scontri tra polizia e manifestanti. Le proteste sono state convocate dopo che il presidente William Ruto ha firmato leggi che prevedono incrementi delle tasse, in particolare le accise sulla benzina. (Res)