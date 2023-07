Camera: martedì presentazione volume "Salvator Mundi - Manifesto per la pace" con Mulè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Martedì 11 luglio, alle ore 16, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge la presentazione del volume "Salvator Mundi - Manifesto per la pace". Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)