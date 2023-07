Rai: prossima settimana audizioni Petrecca, Bartoli, Macheda e Abodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 11 luglio, alle ore 20, presso l'aula del II piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del direttore di Rai News, Paolo Petrecca. Mercoledì 12, alle ore 20, l'audizione del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e del segretario dell'Unione sindacale giornalisti Rai, Daniele Macheda. Giovedì 13, alle ore 8:30, l'audizione del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)