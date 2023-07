Cultura: assessore Roma, risultati studio Acos ottimo segnale per amministrazione Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dello studio dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale sulla diffusione delle attività culturali a Roma, in netta crescita rispetto all'ultimo triennio e anche rispetto al 2019, "fanno emergere un quadro più che positivo per l'Amministrazione Gualtieri". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "Questi dati - aggiunge - sono un ottimo segnale e non possono che renderci soddisfatti, anche a fronte di un lavoro e un impegno straordinari messi in campo con gli uffici dell'amministrazione. Un riconoscimento importante alla volontà di questa Giunta di investire sull'asset Cultura e che rende merito al lavoro di tante professionalità che nell'Amministrazione si attivano per realizzare bandi, organizzare iniziative, renderle possibili e comunicarle alla città. I dati scendono nel dettaglio Municipio per Municipio ed è interessante osservare la diffusione capillare delle attività, che ci conforta nella scelta fatta di diffondere iniziative sull'intero territorio romano, con il Capodanno o l'Estate Romana, ci stimola a proseguire su questa strada e a lavorare per rafforzare l'organico nei Municipi, per dotarli di figure professionali che lavorino nei territori per rendere questa crescita ancora più omogenea", conclude Gotor.(Com)