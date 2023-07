Monza: pronto il piano della mobilità per il concerto di Bruce Springsteen del 25 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- È pronto il piano di mobilità per il Concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band che si terrà il prossimo 25 luglio all’Autodromo di Monza, nell’area del prato della Gerascia. Il documento, predisposto da Monza Mobilità in collaborazione con il Comune e l’organizzatore Barley Arts, prepara la città alla gestione dei 70 mila spettatori che si recheranno al concerto. Condiviso con tutti i soggetti coinvolti nella macchina organizzativa del grande evento, il documento è stato concordato anche con i Comuni di Vedano, Biassono, Villasanta e Lissone. Quello di Monza è il terzo concerto italiano del 2023 di Bruce Springsteen and The E Street Band, dopo quelli di Ferrara e Roma dello scorso maggio. Nell’attesa dell’apertura dell’area concerto a partire dalle 8 del mattino del 25 luglio i fan potranno prendere posto in due distinte aree comfort – una situata vicino all’ingresso per il settore Pit A in zona P1, l’altra presso l’ingresso di tutti i Pit in area Mirabello – con punti di ristoro, toilette e servizi che renderanno più piacevole la sosta. L’apertura dell’area concerto vera e propria è prevista per le 14 del 25 luglio, e prima di Bruce Springsteen and The E Street Band – il cui show avrà inizio alle 19:30 – saliranno sul palco The Teskey Brothers (h. 16:30) e Tash Sultana (h. 17:45). I biglietti del concerto, esauriti da tempo, sono nominali all’utilizzatore: l’accesso è consentito quindi solo se il biglietto riporta il nome di chi effettivamente assiste allo spettacolo; il personale di sicurezza richiederà un documento d’identità per effettuare il controllo. È possibile un solo cambio nominativo per biglietto, da effettuarsi sul sito della stessa biglietteria che l’ha emesso fino alle 16 del 24 luglio (Vivaticket e Ticketmaster) e fino alle 10 del 25 luglio (Ticketone). (segue) (Com)