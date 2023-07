Monza: pronto il piano della mobilità per il concerto di Bruce Springsteen del 25 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per avere tutte le informazioni riguardanti il concerto è possibile scaricare gratuitamente sul proprio smartphone l’app Barley Arts X Bruce, disponibile su App Store e Play Store e su 12 store internazionali nella lingua della propria nazione. Per la prima volta, grazie a una proficua partnership tra il Comune e Barley Arts i possessori dei biglietti avranno l'opportunità di usufruire di tariffe ridotte per visitare i principali punti di interesse di Monza entro 60 giorni dalla data del concerto: Villa Reale, Museo del Duomo, Cappella di Teodolinda, oltre ai tour all'Autodromo Nazionale Monza e ai Musei Civici ex Casa degli umiliati. Per ottenere la riduzione sarà sufficiente presentare il ticket del concerto all’ingresso della biglietteria. Sono circa 10 mila i parcheggi disponibili per chi raggiungerà Monza in auto. 300 i posti nel parcheggio "platino" istituito in Via Grandi a Vedano, 3000 nel "verde" di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 35 posti per i camper; mille posti nel parcheggio "gold" interno al Parco; 2200 in quello "viola", coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 850 in quello "marrone" a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus; 1350 in quello "blu" in Viale Stucchi, oltre 500 nel parcheggio "arancione" suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto). Il servizio navetta è garantito per collegare i parcheggi blu e per collegare la stazione ferroviaria attraverso la linea nera. Il ticket per la navetta nera, si può acquistare anche con biglietto integrato sul sito Trenord, oltre che sul portale di Monza Mobilità. (Com)