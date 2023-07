Milano: Valcepina e Rocca (Fd'I), Comune cala dall'alto aumento area C, discriminando cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo il Comune cala dall'alto il taglio di alcune importanti linee del tpl come la 73 lasciando scoperti interi quartieri della zona sud-est di Milano, ma cala dall'alto anche la decisione di aumentare il ticket di area C facendolo passare da 5 euro a 7,50". Lo affermano il Consigliere Regionale e comunale di Fd'I Chiara Valcepina ed il consigliere comunale di Fd'I Francesco Rocca. "Quello guidato da Sala - proseguono - è un comune che discrimina sempre più i cittadini non solo con il taglio di alcune linee del trasporto pubblico, ma anche con il rincaro del ticket di Area C, dopo quello di Atm. Ovviamente fa cassa sulle spalle dei milanesi, anche quelli più fragili. Questa è la Milano del centrosinistra: una Milano di gabelle, insicurezza e senza una visione concreta per il futuro. Questi sono i prossimi tre anni che ci aspettano: di tagli, tasse e di inaugurazioni di cose decise e/o avviate da giunte di centrodestra". (Com)