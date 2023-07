Lombardia: Mit, al via raddoppio linea ferroviaria Ponte S. Pietro - Bergamo da 97 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- 97 milioni per la progettazione esecutiva e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Ponte S. Pietro - Bergamo e il potenziamento della linea Bergamo – Montello. Un altro tassello dell’impegno concreto del vicepremier e ministro Matteo Salvini per implementare e rendere efficienti i collegamenti e le infrastrutture. Lo comunica una nota del Mit. L’opera riveste una grande importanza soprattutto per i pendolari e mira a garantire un migliore servizio per tutti i residenti della vasta area del bergamasco. Il progetto prevede oltre al raddoppio della linea ferroviaria da Bergamo a Curno, l’ampliamento della fermata di Bergamo Ospedale, migliorie della stazione di Ponte San Pietro, la nascita di una nuova fermata a Curno. Saranno poi realizzati sottopassi, ciclopedonali e soppressi i passaggi a livello esistenti. (Com)