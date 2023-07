Fvg: Fedriga, fare rete per rendere riconoscibili eccellenze vinicole della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare rete per far percepire la qualità dei vini del Friuli Venezia Giulia ai consumatori e diventare riconoscibili sul mercato. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla presentazione degli eventi promossi dal Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo per celebrare il 50mo anniversario dalla fondazione. "Il settore della vitivinicoltura è strategico per l'economia del Friuli Venezia Giulia. La Regione è stata impegnata in questi anni a valorizzare e promuovere i nostri prodotti di eccellenza, investendo per farli conoscere il più possibile nel resto d'Italia e all'estero", ha detto Fedriga. "Credo, senza nulla togliere alle produzioni delle altre Regioni italiane, che le tipicità del Friuli Venezia Giulia abbiano oggi maggiori potenzialità di ampliare la loro presenza sul mercato soprattutto nell'ambito dell'offerta di altissima qualità", ha aggiunto. (Frt)