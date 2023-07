Senato: Fico, con abolizione taglio a vitalizi oggi si torna indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Appena eletto presidente della Camera nel 2018 ho subito iniziato a lavorare alla delibera per il superamento dei vitalizi ai deputati. Dopo l’approfondimento e il confronto con Inps, Istat e l’amministrazione di Montecitorio, a luglio è stato approvato il provvedimento che ha fatto risparmiare alla Camera milioni di euro e messo la parola fine a un meccanismo odioso. Pochi giorni dopo anche il Senato avrebbe fatto lo stesso. Si apriva così una nuova stagione politica". Lo scrive su Facebook l'ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del Movimento cinque stelle, Roberto Fico, che aggiunge: "Oggi, dopo cinque anni, si torna indietro. E al Senato viene abolito il taglio ai vitalizi. Si sancisce così che esiste una categoria più privilegiata delle altre allontanando così l’idea giustizia sociale. Leggo del rammarico di (alcune) forze di maggioranza. Ma una soluzione c’è: presentino in Consiglio di presidenza un nuovo testo, anche più duro del mio. Fate in fretta, però". (Rin)