Usa: cocaina alla Casa Bianca, repubblicani chiedono briefing con i servizi segreti

- Il presidente repubblicano della commissione per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti, James Comer, ha chiesto ai servizi segreti di aggiornare il Congresso in merito alle indagini sulla cocaina trovata domenica scorsa all’interno della Casa Bianca. In una lettera inviata alla direttrice dei servizi segreti, Kimberly Cheatle, il deputato del Kentucky ha chiesto di organizzare un briefing con lo staff della commissione entro la fine della prossima settimana, per fornire al Congresso “più dettagli” in merito alla vicenda. “Si tratta di uno sviluppo allarmante, che richiede una valutazione delle procedure di sicurezza applicate all’interno della Casa Bianca, il cui evidente fallimento ha portato al ritrovamento di sostanze illegali”, si legge nella lettera, in cui Comer afferma che la presenza di droghe nella sede della presidenza statunitense è “inaccettabile”. La cocaina è stata trovata nella serata di domenica, provocando una breve evacuazione in un momento in cui il presidente Joe Biden e la famiglia non si trovavano all’interno della struttura. La sostanza è stata rinvenuta nell’ala Ovest della Casa Bianca: secondo alcune fonti, il pacchetto è stato trovato in un vano portaoggetti nei pressi dell’entrata su West Executive Avenue. Un’area utilizzata anche per parcheggiare le vetture di membri dell’ufficio esecutivo del presidente e del vicepresidente, sebbene sia comunque molto trafficata a causa dell’importante presenza di turisti, visitatori e personale militare. I servizi segreti si aspettano di concludere le indagini entro lunedì prossimo. (Was)