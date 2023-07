Medio Oriente: Cisgiordania, giovane palestinese ucciso da Forze difesa israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese di 24 anni è stato ucciso oggi a colpi di arma da fuoco dalle Forze di difesa israeliane (Idf), nei pressi del villaggio di Umm Safa, nella parte centrale della Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Salute palestinese. L’uomo, identificato come Abed al Jawad Saleh, prima di essere ucciso, avrebbe tentato di colpire alcuni militari delle Idf con una bottiglia molotov ,secondo quanto riferisce la stampa israeliana. Il giovane, che ha riportato gravi ferite alla testa e al petto, è stato dichiarato morto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale di Ramallah. Il ministero della Salute ha poi aggiunto che questa mattina un altro palestinese è stato lievemente ferito dopo essere stato colpito alla spalla dai soldati israeliani ed è stato portato in ospedale per ricevere le cure. (Res)