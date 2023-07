Viabilità: diramazione Roma sud, chiusure notturne immissione A1 Milano-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione di un sottovia, nelle tre notti di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la rampa di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Roma ed è diretto verso Firenze. Lo rende noto Autostrade che in alternativa consiglia i seguenti itinerari: per chi proviene dalla Diramazione Roma sud, immettersi sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli, uscire alla stazione di Valmontone e rientrare dalla stessa in direzione di Firenze; per i veicoli in transito sul Gra (Grande raccordo anulare di Roma), immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, verso di Firenze. (Com)