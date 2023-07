Lazio: Mari (Fd'I), istituzione Garante disabilità dimostra attenzione giunta Rocca a inclusione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio del presidente Francesco Rocca "ha dimostrato grande attenzione per la tutela e l'inclusione sociale delle persone diversamente abili, attraverso l'istituzione del Garante per la tutela delle persone con disabilità presso il Consiglio regionale, che rappresenterà in piena autonomia e indipendenza, le istanze e i diritti delle persone che rientrano nella copertura della Legge 104/1992. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Emanuela Mari, di Fratelli d'Italia. "Un tema - aggiunge - che tocca da vicino la vita di tantissime persone e famiglie della Regione Lazio, e che nella mia attività politica ho sempre seguito con attenzione e impegno, soltanto nell'ambito della scuola (secondo l'ultimo rapporto Istat sulla disabilità risalente al 2022) il Lazio è penultima tra le regioni italiane per capacità di risposta ai bisogni degli alunni disabili. Una legge quindi indispensabile che promuove un cambiamento di passo del Lazio sulle tematiche sociali, per questo sono particolarmente soddisfatta che la proposta dell'assessore Massimiliano Maselli, dopo aver passato l'esame della VII CCP, presieduta dalla collega Alessia Savio, sia stata approvata all'unanimità, con il voto favorevole dell'opposizione. Un giusto riconoscimento alle buone politiche che sta portando avanti la Giunta di centrodestra", conclude Mari.(Com)