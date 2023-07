Bosnia: Repubblica Srpska, Dodik firma legge contro decisioni di Schmidt in Gazzetta Ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik, ha firmato il decreto sulla promulgazione della legge che fa riferimento alla cessazione dell'obbligo di pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale dell'entità, le decisioni dell'Alto Rappresentante della comunità internazionale del Paese balcanico Christian Schmidt. Lo riporta il sito informativo "Klix". Il Parlamento della Repubblica Srpska aveva adottato tale legge nella sessione del 21 giugno. Con la firma di Dodik, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Srpska non pubblicherà le decisioni dell'Alto Rappresentante le quali di conseguenza non entreranno in vigore nell'entità. (Seb)