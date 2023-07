Roma: hashish e tracce di cocaina fiutate dal cane antidroga a San Basilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre grammi di hashish e alcune bustine vuote, ma con tracce di cocaina, sono state trovate grazie al fiuto di Odina, il cane dell'unità cinofila antidroga della polizia che ha fatto parte, oggi, del dispositivo delle forze dell'ordine impegnate nei controlli nel quartiere San Basilio a Roma. Le attività della polizia si sono concentrate nella zona delle palazzine popolari di via Corinaldo. Gli agenti della questura hanno seguito il cane che setacciava con il fiuto le aree verdi, tra erba alta e rottami di mezzi abbandonati. Un quartiere apparentemente fantasma salvo poi scorgere gente dietro le finestre socchiuse. "È volato giù da una finestra" ha detto l'operatore raccogliendo le bustine della droga appena segnalate da Odina. La perquisizione nelle case del palazzo non ha dato esiti e la ricerca è proseguita in altri androni di palazzi e cantine. Pochi grammi, ma è soltanto una parte del bilancio dei controlli. (Rer)