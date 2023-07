Grecia: Mitsotakis, nei prossimi anni acquisteremo nuovi mezzi per i vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia è pronto ad acquistare nuovi mezzi per rafforzare le unità dei vigili del fuoco. Lo ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis, citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, durante una visita al ministero della Crisi climatica e della protezione civile. “Abbiamo creato questo dicastero per rispondere alle esigenze attuali e sono felice che oggi sia operativo”, ha affermato il capo del governo di Atene. “Nei prossimi anni acquisteremo nuovi velivoli, nuovi elicotteri e nuovi veicoli per i vigili del fuoco. È un investimento necessario che dobbiamo fare, poiché la nostra priorità resta la protezione della vita umana, delle proprietà dei cittadini e, ovviamente, della natura", ha aggiunto Mitsotakis.(Gra)