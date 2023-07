Energia: Portogallo, Solaria inaugura impianto fotovoltaico da 12,1 MW a Casais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Solaria ha inaugurato l'impianto solare fotovoltaico da 12,1 megawatt (MW) a Casais da Marmeleira, in Portogallo. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", Solaria dispone già nel Paese lusitano di altri tre impianti in funzione situati ad Arraiolos (23,3 MW), Elvas (14,1 MW) e Alandroal (13,7 MW). La segretaria di Stato per l'Energia e il Clima del governo portoghese, Ana Fontoura Gouveia, ha dichiarato durante il suo discorso che l'esecutivo considera Solaria un "partner strategico per la transizione energetica" (Spm)