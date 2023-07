Golfo: tensione nello Stretto di Hormutz, l'Iran sequestra navi occidentali con l'accusa di contrabbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di nuovo alta tensione nel Golfo Persico dopo che l’Iran ha sequestrato in appena tre giorni tre petroliere con l’accusa di contrabbando di petrolio. Non un buon segno in vista del ripristino dei colloqui tra funzionari di Iran e Stati Uniti per limitare le tensioni regionali e dopo l'incremento della produzione di petrolio di Teheran. A maggior ragione se si considera che lo Stretto di Hormuz ha una enorme importanza strategica, legata sia alla posizione geografica sia al fatto di essere una delle rotte marittime più importanti al mondo, soprattutto per il commercio del petrolio ma anche per il traffico commerciale. Dopo l’uscita unilaterale degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare a maggio 2018, per effetto del sanzioni imposte a Teheran, la produzione di greggio iraniano era drasticamente calata. A maggio scorso, l’agenzia internazionale per l’energia ha stimato in 2,87 milioni di barili al giorno la produzione dell’Iran, mentre per l’Opec a maggio l’Iran ha fornito il 3 per cento dell’output globale, un dato che non si registrava proprio dal 2018. Malgrado le sanzioni, quindi, la produzione petrolifera iraniana è aumentata ai livelli del periodo in cui era in vigore l’accordo sul nucleare. (segue) (Res)