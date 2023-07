Golfo: tensione nello Stretto di Hormutz, l'Iran sequestra navi occidentali con l'accusa di contrabbando (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire la sicurezza dei transiti nel Golfo Persico, vi sono diverse operazioni militari di monitoraggio per assicurare le catene di approvvigionamento. Tra queste, due operazioni dove è presente anche l’Italia. Agli inizi del 2020, i governi di Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Norvegia hanno dato vita alla missione marittima European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (Emasoh). Attualmente, secondo quanto riportato sul sito internet del ministero della Difesa, la consistenza massima annuale autorizzata dall'Italia per il contingente nazionale impiegato nella missione è 193 unità, un’unità navale e due assetti aerei. L’Italia è impegnata anche nella missione dell'Unione Europea European Naval Force Somalia (Eunvavfor Somalia) – Operazione "Atalanta". L'Operazione è caratterizzata dall'adozione di un approccio globale alle iniziative di contrasto alla pirateria. L'obiettivo principale è quello di condurre operazioni di contrasto alla pirateria in mare ed allo stesso tempo ad assistere gli Stati regionali che ne fanno richiesta a sviluppare capacità di contrasto alla pirateria. Attualmente la consistenza massima annuale autorizzata dall'Italia per il contingente nazionale impiegato nella missione è 199 militari, un mezzo navale e due mezzi aerei. Al momento il contributo nazionale all'Operazione consiste in personale di staff presso il quartier generale dell’operazione a Rota, in Spagna. (segue) (Res)