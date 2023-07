Golfo: tensione nello Stretto di Hormutz, l'Iran sequestra navi occidentali con l'accusa di contrabbando (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 giugno, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato che "non c'è alcun accordo in vista" per la limitazione del programma nucleare dell'Iran, anche se gli Stati Uniti "restano disponibili a esplorare vie diplomatiche". Blinken, intervenuto a un evento organizzato a New York dal think tank Council on Foreign Relations, ha aggiunto che Washington intende giudicare Tehran "dalle azioni", e ha sollecitato la Repubblica Islamica a "non assumere iniziative che causino un ulteriore aumento delle tensioni" con gli Stati Uniti e nel Medio Oriente. Nelle ultime settimane fonti diplomatiche menzionate dalla stampa Usa hanno riferito che i colloqui tra i due Paesi sono ripresi in via indiretta con la mediazione dell'Oman. (segue) (Res)