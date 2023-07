Golfo: tensione nello Stretto di Hormutz, l'Iran sequestra navi occidentali con l'accusa di contrabbando (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le indiscrezioni, Stati Uniti e Iran starebbero discutendo i termini di una "intesa" che potrebbe comportare la limitazione del programma nucleare di Tehran, il rilancio di alcuni cittadini statunitensi detenuti in quel Paese e lo scongelamento di fondi iraniani all'estero, come condizioni per un allentamento delle tensioni tra i due Paesi. I colloqui punterebbero a un accordo informale, che non richieda alcuna ratifica da parte del Congresso federale Usa, dove potrebbero sorgere obiezioni legate ai diritti umani e al sostegno iraniano allo sforzo bellico della Russia in Ucraina. Washington starebbe tentando un'alternativa al rilancio dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015 che consenta comunque di limitare il programma nucleare iraniano, scongiurando una minaccia esistenziale per Israele e una corsa alle armi nel Medio Oriente. (segue) (Res)