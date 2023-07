Imprese: Mediobanca, investimenti in Capitale Umano al centro della crescita delle medie imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le medie imprese italiane hanno un modello dinamico e più resiliente rispetto alle grandi imprese nei periodi di crisi. A confermarlo è la crescita del fatturato del 15 per cento solo nel 2022, al centro di questa crescita si posiziona il Capitale Umano. Questi i temi principali scaturiti dal XXII Rapporto dedicato alle medie imprese industriali italiane, realizzato dall’Area Studi Mediobanca, Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne e presentato oggi a Milano. Il Direttore dell’Area Studi Mediobanca, Gabriele Barbaresco ha sottolineato come i molti shock del post Lehman "hanno fatto emergere la rilevanza dei capitali strategici, e di quello Umano in particolare, come fattori chiave che consentono di cogliere le opportunità offerte da un contesto rischioso e incerto". Per Barbaresco, il Capitale Umano "premia le imprese che lo sanno reperire, trattenere e coltivare, massimizzandone la soddisfazione e quindi il rendimento”. Come ha spiegato Barbaresco, i punti di forza delle medie imprese riguardano il loro modello produttivo e l’approccio che hanno al mercato. Sono imprese di medie dimensioni, “ma non vuol dire che siano piccole, sono tendenzialmente dimensionate sui mercati su cui operano, che sono mercati di nicchia all’interno dei quali propongono prodotti di alta qualità” ha specificato, osservando che questo “consente loro di avere una presa forte sul mercato, poter imporre prezzi più alti”, permettendo loro “di essere più remunerativi e profittevoli”. Il made in Italy si caratterizza per la qualità, il quale “è diffuso e apprezzato all’estero, le esportazioni italiane sono prevalentemente di prossimità, quindi tendiamo a servire mercati geograficamente e culturalmente più vicini, ma siamo meno presenti nei paesi più lontani”. Per Barbaresco si tratta di una rete “che sarebbe perfettibile. Devo dire che in questo momento in cui si parla tanto dello inshoring e soprattutto di nearshoring, il fatto di essere presenti nei mercati più vicini, che sono più vicini e meno esposti a instabilità potrebbe essere una leva vantaggiosa” ha evidenziato. (segue) (Rem)