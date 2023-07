Imprese: Mediobanca, investimenti in Capitale Umano al centro della crescita delle medie imprese italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E tornando sul tema del capitale umano, Barbaresco ha ricordato che “parte dall’educazione, dal sistema scolastico e questo è il primo nodo che va affrontato". Bisogna creare un sistema scolastico "che sia in grado di produrre delle professionalità che abbiano delle contiguità con le esigenze delle imprese. Diversamente le imprese devono produrre uno sforzo ulteriore per formare o ri-formare le persone che attingono al sistema scolastico e renderla adatte al lavoro”. Tuttavia, i talenti e le imprese di "valore vanno pagati, è logico che sia emerso che il tema della giusta ricompensa del lavoro sia essenziale”. Barbaresco si è detto d’accordo con le soluzioni messe in campo dal ministro Valditara, “quello che aiuta a formare il personale adatto alle imprese in qualunque misura è benvenuta. Questi sono i punti in cui fanno leva i paesi stranieri, per cui tutto quello che consente un allineamento dell’Italia rispetto a quelle che sono le migliori pratiche educative come in Germania sono le benvenute”. Inoltre, Mediobanca “è attivissima nel seguire il mid cap, una linea di business importante anche dell’ultimo piano strategico, un segmento al quale Mediobanca vede grandi opportunità e ne riconosce il valore” ha concluso Barbaresco. (segue) (Rem)