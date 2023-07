Imprese: Mediobanca, investimenti in Capitale Umano al centro della crescita delle medie imprese italiane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Pini, senior economist del Centro Studi Tagliacarne, ha esposto tra le difficoltà maggiori delle medie imprese “alcune barriere culturali relative al coraggio di quotarsi in borsa, di aprirsi al private equity e nel management a membri esterni alla famiglia”. Tra i punti di forza Pini ha ricordato “la qualità, il radicamento al territorio e la capacità di esportare flessibilità e resilienza”. Sul tema del capitale umano, secondo Pini è un “asset intangibile e fondamentale”, perché è l’aspetto che riesce “ad aumentare la capacità della duplice transizione, digitale e green, e incrementare le performance delle imprese”. Senza il capitale umano, gli investimenti nella sostenibilità ambientale e nell’industria 4.0 “non riescono ad imprimere competitività alle imprese”. La questione del capitale umano “è legata a due grandi temi” ha osservato Pini, il primo tema è connesso “alla mancanza di figure professionali”, mentre il secondo tema riguarda figure professionali con competenze “ma non adeguate alle richieste delle imprese”. Quindi, “c’è un problema di offerta di capitale umano e di mancanza di competenza in presenza di capitale umano”. Su questo punto, le proposte del ministro Valditara nell’ambito dell’educazione e formazione “vanno nella direzione giusta” ha chiarito Pini. Tuttavia, è emerso un gap sul discorso dei compensi riguardo le imprese italiane “non legate alle multinazionali”. Secondo Pini le soluzioni possono passare solo attraverso “un aumento della produttività delle medie imprese”. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario “puntare sulla transizione digitale, green e investimenti sul capitale umano e organizzativo”. (Rem)