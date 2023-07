Slovacchia-Ucraina: Zelensky, firmato accordo su produzione congiunta obici Zuzana 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina e Slovacchia hanno firmato un contratto per la produzione congiunta degli obici semoventi Zuzana 2. Lo ha reso noto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa congiunta con la sua omologa slovacca, Zuzana Caputova. Il capo dello Stato ucraino ha detto che durante la sua odierna visita in Slovacchia ha già partecipato a un incontro di delegazioni dei due Paesi. "Sono grato per il supporto alla nostra difesa. È stato firmato un contratto per la produzione di 16 obici semoventi Zuzana 2", ha dichiarato Zelensky. Gli obici al centro dell'accordo sono dotati di un cannone dal calibro di artiglieria da 155 millimetri e sono in grado di sparare a una distanza massima di 41 chilometri. (Kiu)