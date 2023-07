Haiti: anniversario omicidio Moise, messaggio di solidarietà dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Porto Principe ha espresso solidarietà con il popolo di Haiti, nel giorno dell'anniversario della morte di Jovenel Moise, l'ex presidente assassinato nella sua residenza privata il 7 luglio del 2021. Gli Usa, si legge in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, "rimangono fermi nel desiderio di vedere riconosciuto tramite la giustizia chi ha pianificato, finanziato e perpetrato l'omicidio". Nel corso degli anni la giustizia statunitense ha erogato diverse sanzioni e sentenze nei confronti di elementi ritenuti coinvolti nell'omicidio. Tra questi, ricorda ancora l'ambasciata, c'è l'imprenditore haitiano-cileno Rodolphe Jaar, condannato all'ergastolo per "la cospirazione ordita per commettere l'omicidio o il sequestro fuori dagli Usa" e per aver dato "appoggio materiale" agli omicidi. (segue) (Mec)