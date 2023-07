Haiti: anniversario omicidio Moise, messaggio di solidarietà dagli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina del 7 luglio 2021, poco dopo le 7 in Italia, il presidente di Haiti, Jovenel Moise, veniva ucciso nella propria residenza privata, particolarmente sguarnita per l’occasione. Due anni non sono bastati ad avere un nuovo presidente, la nuova - lungamente promessa - Costituzione, o elezioni in grado di ripristinare il Parlamento in disarmo da tempo. E, soprattutto, le indagini sin qui condotte non hanno chiuso la vicenda giudiziaria. Moise è morto con almeno dodici colpi d’arma da fuoco, quasi tutti di grosso calibro, dopo aver sofferto pesanti torture: un occhio ferito, colpi di machete, un braccio rotto. La vedova Moise, colpita al braccio, si finge morta e riesce a salvarsi assieme a uno dei figli. Entrambi, poche ore dopo, verranno messi in sicurezza e curati in un ospedale di Miami. (segue) (Mec)