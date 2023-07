Haiti: anniversario omicidio Moise, messaggio di solidarietà dagli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia denuncia l’arresto di un gruppo di 26 colombiani e di altri agenti stranieri, tra cui Joseph Vincent, ex informatore della Drug enforcment administration (Dea). La dinamica dei fatti ha più di un punto oscuro. Il commando entrato nella residenza di via Pellerin 5, una delle poche zone residenziali della capitale Port-au Prince, non incontra particolari resistenze: un solo elemento della guardia presidenziale risulta ferito. Gli attentatori, apparentemente privi di un piano di fuga, si spargono alla spicciolata nelle zone circostanti la villa. Alcuni si infilano nell’ambasciata di Taiwan, dove vengono arrestati, altri vengono identificati per il colore della pelle e consegnati alla polizia dalla popolazione. (segue) (Mec)