Haiti: anniversario omicidio Moise, messaggio di solidarietà dagli Usa (4)

- Per almeno 48 ore la scena del crimine rimane incustodita, nessun agente della guardia presidenziale viene arrestato. I colombiani, ex militari, arrivano ad Haiti dalla vicina Repubblica Dominicana, ma senza far mistero dei propri spostamenti. Si trovano loro messaggi sui social e alcuni parenti sanno che sono stati assoldati per una missione di sicurezza. Dalle scarne notizie filtrate dagli interrogatori, emerge che gli arrestati pensavano di dover offrire un servizio di sicurezza privata a “persone potenti”, cosa normale trattandosi di un Paese ad alto tasso di criminalità, con le forze di polizia in disarmo, e vista la competenza strategica e militar dei colombiani. Solo un paio di loro, morti sul campo, sembra sapessero quale fosse l’obiettivo reale della missione. Claude Joseph, primo ministro ad interim fino a un paio di giorni prima dell’assassinio, si infila nella parentesi di vuoto istituzionale, si nomina capo dell’esecutivo e dichiara lo stato di emergenza. (Mec)