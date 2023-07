Agroalimentare: Lollobrigida, Italia sia orgogliosa di eccellenze come sistema vitivinicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi amministratori e imprenditori, in una rete virtuosa, promuovono un'eccellenza italiana, che è il nostro sistema vitivinicolo. Dobbiamo affrontare le criticità, a partire dalla protezione dall'italian sounding e dalla valorizzazione del nostro mercato, al quale il Sistema Italia deve saper rispondere in maniera attenta e puntuale. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla premiazione del 21mo Concorso enologico internazionale Città del vino 2023 in Campidoglio a Roma. "La giornata di oggi – ha sottolineato – è la testimonianza di come il rapporto tra le produzioni agricole e il territorio si rinnova, riesce a fare sistema e a essere punto di riferimento della nostra Nazione". “La sovranità alimentare – ha aggiunto il ministro – non significa chiudersi ma aprirsi, essere consapevoli che ogni popolo ha il diritto, a ogni livello, di decidere cosa produrre, come farlo e che cosa consumare”. “Siamo una Nazione che deve avere orgoglio dei propri valori e consapevolezza delle proprie potenzialità e approfondire, ogni giorno di più, quante opportunità ci può offrire il mercato mondiale", ha concluso Lollobrigida. (Rin)