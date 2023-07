Imprese: Barbieri (Confcommercio), aumenti in città rischiano di vanificare segnali di ripresa e ricadere su consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti a Milano, da Area C alla Cosap per le occupazioni di suolo pubblico, per non parlare degli affitti andranno a incidere sulle imprese rischiando di vanificare i segnali positivi segnalati dall'Istat e, soprattutto, di ricadere sui consumatori. Per questo sono necessari percorsi condivisi con le istittuzioni. È, in sintesi, quanto scrive sul suo profilo Facebook Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Monza Brianza e Lodi. "Dall’Istat - afferma Barbieri - arrivano conferme su segnali di ripresa nel nostro Paese. Scende l’inflazione e salgono i consumi. E anche Milano anticipa il trend con prospettive migliori rispetto alle previsioni. I turisti che arrivano in città sono in aumento. Maggio è stato il mese record per arrivi dal 2019 (+22 per cento vs maggio 2019). Con 790.281 ha superato il primato di aprile (744.280) e conferma la proiezione per il 2023 come anno record assoluto. Il nostro Ufficio Studi ha stimato un aumento tra il 15 e il 20 per cento degli arrivi rispetto alla scorsa estate, circa un milione di persone in questi mesi estivi. In questo clima di cauto ottimismo però, il problema dei rincari per le imprese rischia invece di aggravarsi". (segue) (Rem)