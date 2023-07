Imprese: Barbieri (Confcommercio), aumenti in città rischiano di vanificare segnali di ripresa e ricadere su consumatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barbieri, però segnala che "a Milano, come abbiamo letto sui giornali, l’Area C aumenterà del 50 per cento arrivando a 7,50 euro. L’aumento riguarderà in maniera significativa anche il traffico di servizio che impatta sulle imprese. Oltre a ciò abbiamo letto che le limitazioni di Area C verranno estese, a partire dal 2024, anche al sabato e alla domenica. A questo si aggiungono gli incrementi legati alle occupazioni di suolo pubblico. I canoni della Cosap subiranno rincari intorno al 30 per cento con picchi che potranno superare anche il 150 per cento. Una ricaduta certa sui costi delle imprese per circa 15 mila occupazioni tra bar, ristoranti e mercati ambulanti". "E poi - rimarca Barbieri - c’è il tema degli affitti commerciali. Se fuori da Milano o in quartieri più periferici spesso gli immobili sono di proprietà dell’imprenditore, in centro e in città sono in affitto rappresentando una voce di costo molto rilevante ed equivalente a quella del personale. Le imprese assorbono questi rincari fino a quando è sostenibile farlo, poi diventano inevitabili le ricadute sui consumatori e sul loro potere di acquisto"." Milano corre veloce, è una certezza e ne abbiamo avuto prova in molte occasioni, ma dobbiamo lavorare per creare le condizioni affinché tutti possano correre alla stessa velocità. Ecco perché ribadiamo con convinzione l’importanza di trovare con le Istituzioni percorsi condivisi, che nascano dal dialogo e dal confronto con le rappresentanze economiche per tutelare gli interessi di tutti", conclude. (Rem)