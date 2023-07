© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia aiuta sul serio a rendere la pace in Ucraina più vicina. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi in visita nel Paese centroeuropeo. “Sono lieto di aver incontrato la presidente Zuzana Caputova. Abbiamo raggiunto un livello di cooperazione che rafforza entrambi i nostri Paesi in sicurezza e affari internazionali”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. (Vap)