Milano: La Russa, mio figlio mi ha detto che la ragazza era lucida

- Nuovi dettagli riguardo l'accusa di violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa emergono grazie al racconto del padre Ignazio, il presidente del Senato che, incontrato fuori da un ristorante a pochi passi dal Palazzo di giustizia a Milano, ha dichiarato: "Mio figlio mi ha detto che non la vedeva da anni e che quella sera le ha raccontato tante cose della sua vita, a dimostrazione che era lucida". La Russa ha spiegato che nell'appartamento dove sarebbe avvenuta la violenza, la giovane ed ex compagna di liceo del figlio non sarebbe stata sola ma "erano ospiti altri due amici di mio figlio" e il contesto era sereno, trattandosi di "italiani che studiano e lavorano a Londra". (Rem)