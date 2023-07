Città metropolitana Roma: dal Comune di Colonna premio a Bruno Astorre per onorarne impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un premio per ricordare l'impegno e la dedizione per il territorio del senatore Bruno Astorre, scomparso recentemente da parte di tutta la sua comunità del Comune di Colonna e del territorio metropolitano di Roma, alla presenza di molti sindaci, amministratori regionali e politici nazionali. E quanto si legge in una nota della Città metropolitana di Roma. "Vino e archeologia", un connubio di passione e cultura, due delle grandi passioni del senatore Astorre, prematuramente scomparso da qualche mese e per celebrare la storia e il ritrovamento archeologico della necropoli protostorica e romana, esposti nella mostra in aula consiliare. Il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, assieme al sindaco di Colonna Fausto Giuliani a Francesca Sbardella sindaca di Frascati e moglie di Astorre, la consigliera delegata di Città metropolitana Cristina Michetelli e altri amministratori locali e regionali, ha visitato nell'aula consiliare l'esposizione dei reperti ritrovati sul territorio, e visitabili dal pubblico, conservati in alcune teche alcuni risalenti anche a duemila anni fa. Dopo la degustazione di vino offerto dalla Cantina Pallavicini, e proposta dai ragazzi sommelier dell'associazione "Versanti". Gli archeologi sono stati premiati con il riconoscimento "Bruno Astorre" sono stati: Lisa Lambusier, Gabriella Serio, Maria Cristina Recco, Fabio Turchetta, Andrea De Angelis e Pamela Cerino. (Com)