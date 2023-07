Milano: Truppo (Fd'I) su incendio Rsa, auspico privati a cui Comune concesse gestione collaborino a far subito chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa tragedia cittadina auspico che i privati a cui il Comune concesse la gestione della struttura privandosene fra il 2015 e il 2016, collaborino a far subito chiarezza". Lo afferma Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia in comune a Milano. "Ricordiamo infatti - prosegue - come Majorino, da assessore, decise questa direzione a suo tempo con il passaggio di gestione di 5 RSA comunali (compresa quella andata a fuoco questa notte) dal pubblico (il comune) a privati, rappresentati da ong, no profit, cooperative o altre associazioni. Ciò non vuol dire che vi siano responsabilità da parte loro, ma sicuramente se ne avessimo mantenuto il controllo sarebbe stato molto più semplice e veloce accertare eventuali carenze nella gestione". (Com)