Scuola: 140 anni di Pinocchio, al Mim esposizione di volumi dedicata fino al 21 luglio

- La Biblioteca del ministero dell'Istruzione e del Merito celebra il 140mo anniversario della pubblicazione del libro "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino" con un'esposizione di volumi dedicata. La mostra - spiega il Mim - sarà visitabile da oggi e fino al prossimo 21 luglio, nell’ambito dell’iniziativa "Il libro del mese". Al centro dell'esposizione, allestita nella sala dell'Emeroteca del ministero, è posto il volume dal titolo "Pinocchio in versi" di Anna Maria Perini Bartorelli, libro illustrato edito a Roma nel 1967, dono personale dell'autrice alla Biblioteca del ministero. La mostra prosegue con "Opere" di Carlo Collodi, testo pubblicato nella collana "I Meridiani" di Mondadori che contiene, oltre a "Le avventure di Pinocchio", anche "Macchiette", "Occhi e nasi" e "Storie allegre". In visione anche "The adventures of Pinocchio and Pip, or the little rose-coloured monkey", tradotto in inglese da Isopel May e illustrato da Will Nickless, pubblicato a Londra-Glasgow nel 1954 dall'editore Collins. L'allestimento mette a disposizione dei visitatori sussidiari scolastici e saggi su Collodi, scrittore ed educatore. Chiude il percorso il volume "Letteratura italiana. I minori. Quarto volume" del 1962 pubblicato dall'editore Marzorati di Milano, contenente un approfondimento sulla vita e le opere di Collodi. L’esposizione sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:00. (Com)