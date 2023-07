Milano: Sironi (M5s) su incendio Rsa, vicinanza a famiglie, auspico si faccia subito chiarezza sulle dinamiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime di questa tragedia ed auguro ai sopravvissuti che ancora versano in gravi condizioni di potersi riprendere al più presto. Conosco bene quella struttura perché abito nel medesimo municipio 4 ed è terribile il pensiero che persone anziane, malate ed inermi abbiano dovuto subire una gravissima situazione di pericolo senza potersi difendere da sole e, come dice il nostro presidente Mattarella, sei morti e 81 feriti sono un bilancio molto pesante, che non può passare inosservato". Lo afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle Elena Sironi. "Auspico che si faccia subito chiarezza sulle dinamiche - aggiunge - e le responsabilità. Mentre un caloroso ringraziamento va alle forze dell'ordine e al personale dell'emergenza sanitaria che come sempre, nel momento del bisogno, sanno intervenire con tempestività e professionalità". (Com)