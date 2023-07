Lavoro: Rojc (Pd) su sciopero metalmeccanici, tavoli tecnici non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per dare speranza di soluzione alle grandi crisi industriali di interi settori della manifattura occorre un salto di qualità da parte del governo, non bastano tavoli tecnici ad hoc, che pure devono essere convocati per esplorare soluzioni territoriali specifiche. Le richieste del sindacato sono concrete, vanno nell'interesse dell'economia nazionale e della salvaguardia occupazionale". Lo ha detto oggi la senatrice Tatjana Rojc (Pd), partecipando al presidio davanti allo stabilimento Wartsila di Trieste, in occasione dello sciopero nazionale del comparto metalmeccanico. "Wartsila ed Electrolux sono le due grandi vertenze industriali del Friuli Venezia Giulia, simboliche - ha sottolineato la senatrice - di un approccio insufficiente da parte del governo. E segnali di viva preoccupazione vengono anche da due realtà come Flex di Trieste e Nidec di Pordenone. L'autunno arriva presto e non vorremmo trovarci di fronte a situazioni compromesse". (Rin)