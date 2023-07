Speciale energia: Sefcovic, domanda per acquisto congiunto di gas doppia obiettivi iniziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il secondo bando per l'aggregazione della domanda della piattaforma Ue per l'acquisto comune di gas. "Se si considerano i parametri delle aspettative di dicembre dell'anno scorso e i risultati, siamo estremamente soddisfatti di come è andata", ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in una conferenza stampa a Bruxelles. "Nella prima tornata abbiamo ottenuto una domanda di quasi 11 miliardi di metri cubi e sono molto lieto di comunicarvi che, nella seconda tornata, abbiamo registrato una domanda di 16 miliardi di metri cubi", ha detto spiegando che l'obiettivo iniziale fosse quello di arrivare a una domanda di 13,5 miliardi di metri cubi. "Si tratta quindi di una quantità quasi doppia rispetto a quella richiesta dai capi di Stato e di governo nell'autunno dello scorso anno, e abbiamo ancora due tornate di gare d'appalto da svolgere prima della fine dell'anno", ha aggiunto. "Adesso stiamo completando le pratiche per la gara d'appalto, affinché i fornitori internazionali presentino le loro offerte. La gara si protrarrà per tutto il fine settimana, fino alla chiusura della giornata lavorativa di lunedì sera, con la speranza che non solo ci sia una domanda elevate, come abbiamo visto, ma anche che ci siano offerte molto solide da parte dei fornitori internazionali", ha concluso. (Beb)