Speciale energia: Bulgaria, Parlamento approva avvio negoziati per vendere due reattori nucleari all’Ucraina

- Il Parlamento bulgaro ha approvato la proposta di incaricare il ministro dell'Energia di condurre dei negoziati con il suo omologo ucraino circa la possibile vendita a Kiev di due reattori della centrale nucleare Belene. La proposta è stata approvata con 155 voti a favore su un totale di 240 deputati. I voti favorevoli provenivano dalle file della coalizione attorno a Cittadini per uno sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), di quella attorno a Continuiamo il cambiamento (Pp), dal Movimento per i diritti e le libertà (Dps) e da C’è un popolo come questo (Itn). "Dopo la guerra in Ucraina, il progetto Belene non verrà attuato”, ha affermato in assemblea Temenujka Petkova, ex ministra dell'Energia e attualmente deputata di Gerb in Parlamento. Il progetto di Belene, abbandonato dopo anni di dibattiti per procedere invece con l'ampliamento dell'impianto di Kozloduj, vedeva coinvolto nel piano di investimento Rosatom, l'ente statale russo per l'energia atomica. A Kozloduj è stato deciso di trasferire uno dei due reattori messi a punto inizialmente per Belene. Secondo quanto riferisce l’emittente pubblica bulgara “Bnt”, l'Ucraina può utilizzare i fondi europei per acquistare reattori nucleari dalla Bulgaria. (Seb)