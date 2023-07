Speciale energia: Imprese, Redelfi sigla accordo quadro con Raviero per acquisto di 60 mw di progetti nel fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Redelfi, attraverso la controllata CerLab, ha sottoscritto un accordo quadro con la società di diritto svizzero Raviero, operatore logistico attivo nel mercato dell'energia rinnovabile. L'accordo ha per oggetto l'acquisto di progetti provvisti di ogni autorizzazione necessaria alla costruzione e all'esercizio di impianti fotovoltaici su lastrici solari di edifici residenziali ed industriali, da destinare al servizio delle Comunità Energetiche Rinnovabili nel territorio italiano. Il target stabilito è pari a circa 60 megawatt di progetti autorizzati nei prossimi tre anni, da costruire e mettere a disposizione alle Comunità Energetiche. Questo accordo è il primo passo verso l'ampliamento del business di CerLab nell'attesa dell'emanazione del Decreto attuativo dedicato alle Comunità Energetiche. Grazie a questa collaborazione strategica, la Società potrà giovare della disponibilità di grandi spazi, utili per la realizzazione di un ampio parco di impianti dato dal network logistico di Raviero. Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono soggetti giuridici costituiti da privati cittadini, enti e imprese, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile e l'autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. Raviero è a capo dell'omonimo Gruppo che opera attraverso diverse divisioni, tra cui la logistica e le rinnovabili. Il suo valore aggiunto è la capacità di creare sinergia tra le diverse attività, con lo scopo di agire come unico vettore. Opera sia su suolo nazionale che internazionale coniugando le proprie attività con un approccio etico e sostenibile. "L'accordo con Raviero rappresenta per CerLab un importante passo avanti sia nel consolidamento del suo business che nella sua crescita, permettendo a CerLab di velocizzare e agevolare la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" commenta Davide Sommariva, presidente del consiglio di amministrazione. "Ci stiamo già attivando per trovare partner finanziari che condividano con CerLab l'investimento necessario per la realizzazione degli impianti sulla base dei progetti autorizzati acquisiti grazie a questo accordo", conclude Sommariva. (Com)