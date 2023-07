Speciale energia: Ucraina-Bulgaria, Zelensky a colloquio con Denkov, al centro sicurezza, energia e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina e Bulgaria possono cooperare sotto diversi punti di vista, in particolare nell'ambito della sicurezza. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del suo incontro a Sofia con il premier bulgaro Nikolaj Denkov. "Abbiamo avuto colloqui significativi sull'intera gamma delle nostre relazioni, in primo luogo le relazioni di sicurezza. Grazie per l'assistenza alla difesa!", ha scritto Zelensky. "L'indipendenza energetica e la stabilità del mercato fanno parte dell'architettura di sicurezza di ogni Paese. Insieme possiamo dare ai nostri Paesi maggiori garanzie di stabilità nel settore energetico e di attrattiva dei prezzi per i consumatori ordinari", ha proseguito. (Kiu)