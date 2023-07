Honduras: massacro in locale da gioco, polizia arresta quattro persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Honduras ha reso noto l'arresto di quattro persone ritenute a vario titolo coinvolte negli scontri che hanno portato, il 24 giugno, alla morte di tredici persone. Si tratta di elementi della "Pandilla 18", il gruppo criminale che si ritiene abbia effettuato l'ingresso in un biliardo: uomini travestiti da agenti di polizia che stando alle ricostruzioni sin qui fornite dagli inquirenti, avrebbero aperto il fuoco in una sala al cui interno si trovavano anche diversi rappresentanti sindacali. Mercoledì il governo dell'Honduras ha deciso di prolungare lo stato di emergenza decretato a fine 2022 per cercare di ridurre gli indici di criminalità. Una situazione al solito ricondotta alla invasiva presenza del traffico di stupefacenti, ma anche - segnalano alcune inchieste giornalistiche - all'ingresso di elementi criminali in uscita da El Salvador, il cui governo sta agendo con inusitata severità nei confronti delle bande. (segue) (Mec)