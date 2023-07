Honduras: massacro in locale da gioco, polizia arresta quattro persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 luglio, e per almeno un anno, le carceri dell'Honduras torneranno ad essere sotto il controllo diretto dei militari. È una delle dieci misure adottate dalla presidente, Xiomara Castro, all'indomani degli scontri registrati in un penitenziario femminile, causa della morte di almeno 46 persone. Al termine di una seduta fiume del governo, Castro ha infatti firmato un decreto che consegna alla polizia militare il compito di mantenere l'ordine pubblico nelle 21 carceri del Paese, il tempo - non meno di un anno -, per formare almeno duemila nuovi agenti. In precedenza, la presidente aveva revocato a Ramon Sabillon l'incarico di ministro della Sicurezza, nominando al suo posto il direttore della Polizia nazionale, Gustavo Sanchez, parte di un più ampio ricambio dei ruoli chiave nella dirigenza del sistema penale. (segue) (Mec)