Honduras: massacro in locale da gioco, polizia arresta quattro persone (3)

- Castro ha anche esteso a nuove regioni del Paese lo stato di emergenza in vigore dal dicembre 2022, assegnando ad elementi delle Forze armate onduregne nuove funzioni di sicurezza interna, in affiancamento alla Polizia nazionale. Clamore ha anche suscitato la decisione di rendere l'isola del Cigno, un remoto pezzetto di terra nel mar dei Caraibi, un carcere pronto ad accogliere gli elementi più pericolosi, tanto tra quelli già in arresto, quanto quelli che verranno arrestati in seguito. La presidente ha inoltre cancellato la giornata di festività nazionale dl 28 giugno, e proclamato tre giorni di lutto per le morti nella Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptacion Social (Pnfas). La tragedia domina da giorni le prime pagine dei giornali locali. In immagini diffuse in rete si vedono corpi con profonde ferite di arma da fuoco, corpi carbonizzati e cadaveri disposti uno sopra l'altro. Ancora sconosciuti i motivi dell'insurrezione interna. (Mec)