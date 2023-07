Imprese: Mimit, stanziati ulteriori 175 milioni per accordi per l’innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha destinato ulteriori 175 milioni di euro al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione, presentati al secondo sportello agevolativo e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse. Lo riferisce il Mimit in una nota. Il decreto ministeriale 11 maggio 2023 definisce i dettagli ai fini dell’accesso ai finanziamenti. I progetti devono essere realizzati interamente nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) ed essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e con i criteri di selezione previsto dallo stesso programma. Gli accordi per l'innovazione sono una misura del ministero che si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione per realizzare, anche in forma congiunta, nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare quelli esistenti. (Com)